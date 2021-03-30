聯儲局理事：儲局不會用貨幣政策　助美政府債務融資

▲ 美國聯儲局理事沃勒表示，儲局不會運用貨幣政策，來幫助美國政府為其債務融資。（法新社資料圖片）

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，聯儲局致力於實現全面就業和物價穩定的目標，不會運用貨幣政策來幫助美國政府為其債務融資。

沃勒周一在彼得森國際經濟研究所的講話中稱，由於龐大的財政赤字和不斷增加的聯邦債務，一種說法正在浮現，即美聯儲將屈服於以下壓力：（1）保持低利率以幫助償還債務；（2）維持資產購買以幫助聯邦政府融資。

他指，「我今天的目標是徹底平息這種說法。這是完全錯誤的。貨幣政策的推行，以前從未出於這類目的，將來也不會。」

美聯儲官員本月早些時候預測，將維持利率在近零水平至少直至2023年，並保持每月1,200億美元的資產購買，直到就業及物價的目標取得重大進展。

沃勒是去年12月加入聯儲局理事會，此前擔任聖路易斯聯邦儲備銀行的研究主管。

這是他出任聯儲局理事以來首次公開講話。

他表示，「在金融危機或極端市場失靈期間，財政和貨幣當局之間的合作是必須的。」

沃勒說，當財政政策轉向穩定經濟和大規模債務融資時，政府可能會要求保持低利率。在這種情況下，儲局必須確保中央銀行具有的獨立性，以便能保持物價穩定。

他謂，「為避免在運用貨幣政策進行赤字融資時所出現的扭曲，重要的是要有一個獨立的中央銀行，其通脹目標明確且可信。美聯儲局就是這樣做的。」

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編輯：李勝君