▲ 【開市9點半】小米11 Ultra拍攝效果聲稱堪比專業相機、對股價有幾大幫助？ 比亞迪預告首季純利急升

（1）小米 （01810） 有3款新手機發布，雷軍指，小米11 Ultra為拍照、廣角、視頻的三冠王，拍攝效果堪比一部專業的相機。

即睇開市9點半重點：

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【小米發布會】小米正式發布小米11 Ultra售價5999元人民幣起 小米11 Pro售價4999元人民幣起（不斷更新）

（2）電動車企比亞迪 （01211） 去年純利增長162.3%至42.3億元人民幣，首季純利亦急升。

【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍 派息每股14.8分 料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

（3）契媽Cathie Wood旗下基金科技創新ETF表現麻麻，但其新寵太空探索ETF即將於今晚掛牌，市場密切關注。

【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX 周二美國掛牌

（4）美國證券交易委員會（SEC）於電郵聲明中表示，當局自上周以來，一直監察老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital斬倉情況，並與市場參與者進溝通。

【Archegos斬倉】美證交會：自上周以來已一直監察Archegoes的情況

（5）多家投行捲入Archegos Capital斬倉事件，瑞信受重創。

【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14% 揭更多投行中伏Bill Hwang事件

（6）疫情肆虐超過一年，敘福樓集團 （01978） 業績反而成功扭虧，轉賺1.4億元。敘福樓主席黃傑龍形容，業績「是一個勵志的故事」。

【業績│餐飲股】叙福樓扭虧轉賺1.4億元 黃傑龍：勵志的故事、逆境中見希望

（7）律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 去年多賺23%至3億元，當中政府補貼佔分不小。安樂工程擬派股息每股7仙，連同中期股息每股3.82仙，全年合共派息10.82仙。

【鄭若驊丈夫】安樂工程去年多賺23%全年股息10.82仙 鄭若驊夫婦獲股息近億元

（8）港鐵 （00066） 宣布，按照票價調整機制，今年票價將於6月27日下調1.7%，為引入可加可減機制以來首次減價。

【港鐵減價】港鐵減價1.7%、6月27日生效 4月起至加價前推車費九五折優惠

（9）財經事務及庫務局與公司註冊處，就公司查冊提出新建議，首階段即時實施《公司條例》的相關條文，容許公司不讓公眾查閱董事通常住址、董事及公司秘書的完整身份識別號碼。

【公司查冊】財庫局提建議公司可拒絕公眾查閱董事資料

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。