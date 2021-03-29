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【業績│餐飲股】敘福樓扭虧轉賺1.4億元　黃傑龍：勵志的故事、逆境中見希望

股市 23:41 2021/03/29

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圖為天水圍敘福樓，分店已在去年9月在疫情期間結業。（資料圖片）

疫情肆虐超過一年，期間政府先後收緊限聚令及禁止晚市堂食，嚴重打擊餐飲業。敘福樓集團 （01978） 業績反而成功扭虧，轉賺1.4億元，並分派末期息每股13.16仙。敘福樓主席黃傑龍形容，業績「是一個勵志的故事」。

若撇除一次性及非經常性項目，集團核心稅前溢利約2730萬元，按年則減少57%。

黃傑龍形容去年集團是勵志故事【按圖放大】

    點擊圖片放大
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期內，敘福樓收入8億元，按年下跌20%。集團解釋，主要受疫情的不利影響，政府並針對疫情實施多項嚴格及強制性社交距離措施，如限制座位數目，減少營業時間及其他控制病毒傳播的限制措施。

但由於取得政府一次性補助約4380萬元，及租賃修訂產生的淨收益約4600萬元，帶動其他收入及收益按年急增20倍至9500萬元。

黃傑龍：去年初返工擔心生意、放工擔心廁紙

黃傑龍隨後在個人社交平台發文指，過去一年集團業務有如一個「勵志的故事」。去年初疫情爆發初期，因氣溶膠全線火鍋店需要停業，形容當時「返工擔心生意，放工擔心廁紙」，自己唯有減人工，同時將火鍋店員工調配到其他餐廳。

他續指，當時一度擔心幾十年生意將會敗在自己手中，更曾經要求財務部計算公司遣散費，「然後畫條紅線嗰啲錢唔准郁」，幸最後只有天水圍敘福樓結業。

他最後感謝顧客及同事支持，而今年周年報告的封面如常由他向設計師提議，畫出在病毒情況下，貼滿膠布的「MouMou君」，而倒影已經披上超人斗篷，意味在逆境中見到希望。

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