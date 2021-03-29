【合味道】日清「合味道紀念館」周二起開放入場、門票最低60元　須網上預約

▲ 日清「合味道紀念館」30日起開放入場 門票最低60元 須網上預約

日清食品 （01475） 旗下位於尖沙咀中港城的「合味道紀念館香港」上周五（26日）開幕，可於官網預約購買門票，周二（30日）起正或開放予公眾入場。「合味道紀念館香港」以「安藤百福創造力之旅」為主題，設有3大工作坊，工作坊門票最低收費為60元，最高為120元。值得留意是，訪客入場前須先量度體溫，並使用「安心出行」或提供資料作登記。

官網預約到訪日前，按此

3個工作坊分別為「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及「穀物麥片工作坊」，入場收費為60元，120元及60元，成人及小童同價。

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日清指，因應疫情，館內將每日進行清潔及消毒工作，每節工作坊完結後亦會進行消毒。館內全體員工須每14日提交新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。同時，所有工作坊已縮減一半或更多名額，以確保場內人士有適當的社交距離，參加者可預先於網上登記活動。

「合味道紀念館香港」詳情：

地點：

－尖沙咀中港城2樓26至35號

開放時間：

－逢星期一、二、四、日：上午11時15分至下午8時15分

－逢星期五、六及公眾假期：上午11時15分至下午9時15分

－逢星期三：休館

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編輯：袁諾曦