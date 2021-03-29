【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）

米枌等了又等，小米昨晚終於公布最新推出的智能手機系列Mi 11，包括Mi 11 Ultra 、Mi 11 Pro 及 Mi 11 Lite，主攻高端市場， 更同時兼顧愛美女性的需求。



Mi 11 系列早前已推出了Mi 11，今次新推的三款手機，Mi 11 Ultra 最受市場期待。前置3個鏡頭，主鏡頭的像素表面看似不及Mi 11的 1.08億像素，只有5000萬像素，但使用Samsung GN2感光元件；其超廣角鏡頭及長焦鏡頭都高達4,800萬像素，後者更做到5倍光學變焦、10倍混合變焦、120倍數碼變焦，更有利拍攝。



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另一特點是，AMOLED 背面觸控式屏幕亦有1.1吋，支援通知提示、背面自拍預覽。用家只需在「設定」中尋找「特色功能」中的「背屏幕」，就可選擇以時鐘、個性簽名或圖片來顯示，可選擇自已喜愛的文字，甚至好友、竉物的照片，盡顯個性化，更不怕拿錯別人的手機。



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Mi 11 Ultra將在港推出12GB+256GB版本，但只有陶瓷黑色，售港幣8,499元，暫未有推出日期；Mi 11 Lite將在港推出6+128版本，有糖果藍、蜜桃粉及珍奶黑3色選擇，售價港幣2,199元，珍奶黑將於4月6日於mi.com、小米之家、各大零售商及電訊商率先發售。



Mi 11 Ultra規格

屏幕 6.81寸 AMOLED 背螢幕 1.1寸 AMOLED 尺寸(mm 164.3 x 74.6 x 8.38 重量(克) 234 記憶體 12GB 儲存空間 256GB 處理器 Snapdragon 888 前置主鏡頭 5000萬像素廣角 超廣角鏡頭 4800萬像素 長焦鏡頭 4800萬像素 後置鏡頭 2000萬像素 電池 5,000mAh

Mi 11 Lite規格