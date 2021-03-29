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【Archegos斬倉】美證交會：自上周以來已一直監察Archegoes的情況

股市 23:05 2021/03/29

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【Archegos斬倉】美證交會：自上周以來已一直監察Archegoes的情況

老虎基金前基金經理Bill Hwang 管理的Archegos Capital盛傳上周在中概股、美國傳媒股孖展爆倉，未能補倉引發部分美股出現「小股災」。美國證券交易委員會（SEC）於電郵聲明中表示，當局自上周以來，一直監察市場情況，並與市場參與者進溝通。

Bill Hwang於7年前遭香港證監逐出港股【下一頁】

圖看Archegos斬倉事件

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多家投行受到Archegos斬倉事件影響，其中，瑞信發表聲明指，受一家總部在美國的對沖基金孖展違約，瑞信和多家銀行在市場平倉，目前尚未知虧損實際金額，但可能對瑞信首季業績帶來「高度顯著和重大影響（highly significant and material ）」。

相關文章：【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件

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相關文章：【Archegos斬倉】被視為Bill Hwang斬倉盤操盤主力　高盛傳受創不深、盤前跌3%

 

編輯：陳韻妍

美股 孖展 對沖基金 中國概念股 美國

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