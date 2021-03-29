  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (一) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍　派息每股14.8分　料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

股市 22:59 2021/03/29

分享：

比亞迪去年純利升1.6倍。

比亞迪 （01211） 去年純利增長162.3%至42.3億元（人民幣，下同），扣除非經常性損溢的純利則升1181.5%至29.5億元。每10股派息1.48元，即每股派息14.8分。按季度劃分，比亞迪去年第四季純利8.2億元，按季減少53%。

營業收入升22.6%至1566億元。其中汽車，汽車相關產品及其他產品業務的收入約840億元，增長32.8%；手機部件，組裝及其他產品業務的收入約600億元，增長12.5%；二次充電電池及光伏業務的收入約120.9億元，增長15%。三大業務佔集團總收入的比例分別為53.64%，38.34%和7.72%。

另外，比亞迪預計，首季純利2億至3億元，較上年同期增加77.56%至166.34%；基本每股收益0.06元至0.09元。

比亞迪表示，儘管季節性因素對銷量有一定的影響，但公司新能源汽車仍然實現了快速增長。在新能源乘用車領域，公司全新旗艦車型「漢」廣受消費者青睞，持續熱銷。燃油車業務方面，宋Plus的熱賣，助傳統車銷量繼續保持較快增長。受上游原材料價格波動影響，汽車業務盈利仍有待提高。手機部件及組裝業務方面，集團繼續積極強化與國際客戶的合作，推動業務實現平穩發展。

相關文章：【比亞迪】比亞迪籌建首個海外電池工廠 股價跌4%

【業績│醫藥股】復星醫藥去年多賺一成　研發投入40億元人幣

編輯：陳華、陳韻妍

港股 比亞迪股份（01211） 汽車股

下一篇文章

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「紙上造車」股價曾挫一成半　恒大汽車：非針對公司勿過分解讀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【恒指夜期】滙豐倫敦較港低0.2%　騰訊音樂轉跌0.8%　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港低0.2%　騰訊音樂轉跌0.8%　恒指夜期升49點（不斷更新）
【小米發布會】小米正式發布小米11 Ultra售價5999元人民幣起　小米11 Pro售價4999元人民幣起（不斷更新）
【小米發布會】小米正式發布小米11 Ultra售價5999元人民幣起　小米11 Pro售價4999元人民幣起（不斷更新）
【Archegos斬倉】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃
【Archegos斬倉】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃