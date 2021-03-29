【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍　派息每股14.8分　料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

▲ 比亞迪去年純利升1.6倍。

比亞迪 （01211） 去年純利增長162.3%至42.3億元（人民幣，下同），扣除非經常性損溢的純利則升1181.5%至29.5億元。每10股派息1.48元，即每股派息14.8分。按季度劃分，比亞迪去年第四季純利8.2億元，按季減少53%。

營業收入升22.6%至1566億元。其中汽車，汽車相關產品及其他產品業務的收入約840億元，增長32.8%；手機部件，組裝及其他產品業務的收入約600億元，增長12.5%；二次充電電池及光伏業務的收入約120.9億元，增長15%。三大業務佔集團總收入的比例分別為53.64%，38.34%和7.72%。

另外，比亞迪預計，首季純利2億至3億元，較上年同期增加77.56%至166.34%；基本每股收益0.06元至0.09元。

比亞迪表示，儘管季節性因素對銷量有一定的影響，但公司新能源汽車仍然實現了快速增長。在新能源乘用車領域，公司全新旗艦車型「漢」廣受消費者青睞，持續熱銷。燃油車業務方面，宋Plus的熱賣，助傳統車銷量繼續保持較快增長。受上游原材料價格波動影響，汽車業務盈利仍有待提高。手機部件及組裝業務方面，集團繼續積極強化與國際客戶的合作，推動業務實現平穩發展。

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編輯：陳華、陳韻妍