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【小米Mi 11】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝

科技 22:48 2021/03/29

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小米春季發佈會上就宣布小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 11 Lite，以及小米手環6等產品。

小米春季新品發布會上，雷軍稱，小米電話銷量已經重回全球第三，並隨即發表旗艦電話小米Mi 11 Pro。該機體採用AMOLED四曲面屏幕，屏幕刷新率達120Hz，鏡頭採用Samsung GN2感光元件，配備50倍潛望式長對焦，並有5倍光學變焦以及OIS光學防震功能。

>>>Google成立Android Ready SE聯盟　開發手機解鎖汽車、數碼化身份證等功能

新機體採用高通Snapdragon 888芯片，機體電池容量達5000mAh，比之前宣布的Mi 11的4600mAh為高，並支援快速充電，雷軍稱36分鐘就能將電話完全充滿電。該機體亦能以1920fps速度拍攝超慢動作，支援8K影片拍攝，並且擁有IP68防水防塵認證。

智能電話拍攝媲美專業相機

而高階版本的小米Mi 11 Ultra就更厲害，主鏡頭的像素雖然不及Mi 11的1.08億像素，新機體主鏡頭只有5000萬像素，同樣採用Samsung GN2感光元件，8P鏡片以及1.4μm像素大小，以及2.8μm 4合1超級像素。另外亦有4800萬像素廣角鏡頭，以及4800萬像素長焦鏡頭，5倍光學變焦，10倍混合變焦，以及驚人的120倍數碼變焦。機體同樣擁有5000mAh電池容容量，IP68防水防塵認證，支援快速充電。

由於現時智能電話的拍攝質素已能媲美專業相機，雷軍就援引DXOMARK相機評測表示，Mi 11 Ultra在拍照、廣角以及短片方面的拍攝均為第一。他更特別在會上以小米Mi 11 Ultra，與專業相機Sony RX100M7比拼。分別以兩機在漆黑的發布會現場拍攝，最終小米Mi 11 Ultra在採光度以及相片細緻程度都較優勝。

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Mi 11 Lite吸引年輕人與女性

雷軍更稱小米Mi 11 Ultra為「安卓之光」，以顯示該機體鏡頭拍攝的優勝之處。Mi 11 Ultra在香港將推出12GB+256GB版本，備有陶瓷黑一種顏色選擇，零售價約為8,499港元。

此外，發佈會上，小米亦推出另一款專為年輕人而設的Mi 11 Lite，期望以輕便，以及各種顏色吸引年輕以及女性受眾。Mi 11 Lite備有6+128版本，糖果藍、蜜桃粉及珍奶黑三種顏色選擇，零售價約為2,199港元，珍奶黑將於4月6日率先發售，而糖果藍及蜜桃粉將於稍後推出。

其次，雷軍在會上亦宣布推出小米手環6。他透露，小米手環全球累積銷量已經達到1.2億隻，新一代的小米手環就配備1.56寸吋AMOLED屏幕，並設有標準版及NFC版本，售價分別為229人民幣及279人民幣。

>>>【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位

記者：李彥煒

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