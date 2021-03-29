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【騰訊700】騰訊傳推出微小號功能 提供虛擬號碼堵截騷擾電話

股樓投資 23:00 2021/03/29

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內媒消息指，騰訊 （00700） 推出一款名為「微小號」的小程序，將支持辦理及使用無需SIM卡的虛擬手機號。微小號可以用於接聽或撥打電話、接收或發送短信，支持內地語音和點對點短信功能，但暫不支持辦理增值業務。騰訊全日挫1.3%，收報612元。

本周公布業績 重點港股一覽   詳情請看【下一頁

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報道指，微小號無SIM卡、不佔卡槽，與真實手機號綁定使用。微小號每月費用為10元人民幣，使用微小號發送短信和打電話同樣需要收費。至於號碼開設上限則為兩個。傳基於有關功能由騰訊及聯通(00762)合作推出，因此只能供聯通用戶使用。

事實上，有關功能和電訊商提供的一卡多號服務近似，同樣在於預防騷擾電話以保障私隱。巧合的是，另一科網巨企阿里巴巴(09988)，亦曾推出和微小號相似的「阿里小號」，費用為20元人民幣一年。

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撰文 : 李尚毅

港股 微信 中國聯通（00762） 騰訊控股（00700）

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