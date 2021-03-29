【鄭若驊丈夫】安樂工程去年多賺23%全年股息10.82仙　鄭若驊夫婦獲股息近億元

▲ 安樂工程去年多賺23% 全年股息10.82仙

律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 去年多賺23%至3億元，擬派股息每股7仙，連同中期股息每股3.82仙，全年合共派息10.82仙。安樂工程派息比率達50.3%。以持股比例計算，潘樂陶及鄭若驊全年收息約9615萬元。

以安樂工程周一（29日）收市價1.54元計，現價股息率約7厘。值得留意是，安樂工程就疫情獲得的政府補貼約9702.8萬元，其中9075.7萬元與港府「保就業計劃」相關。

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期內，安樂工程收益按年增14.4%至51.3億元，主因來自屋宇裝備工程業務，以及升降機及自動梯業務的收益增加所致。毛利率為17.7%。未完成合約價值增25.9%至118.5億元。公司指，去年獲授的標書及報價總值約75.67億元，按年增16.9%。

安樂工程指，去年上半年營商活動及業務營運受阻、禁止通關及工程放緩，難免導致項目出現滯後。但的下半年已大致恢復正常，而即使面臨疫情，維修保養及銷售商品業務保持穩定，故去年度業務並無受到重 大影響。

公司續指，多份於2020年下半年呈交的標書及報價仍處於積極磋商狀態，預計今年及其後會有充足的投標項目，集團對2021年業務前景及中長期增長保持審慎樂觀。

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編輯：袁諾曦