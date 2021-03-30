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【美股焦點】契媽太空探索ETF「ARKX」周二上市　京東位列第五大持倉　阿里巴巴、騰訊離奇上榜

股樓投資 15:50 2021/03/30

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以投資顛覆性創新趨勢而聞名的ARK Invest創辦人、女股神Cathie Wood，今年曾宣布計劃推出「太空探索」（space exploration）ETF，交易代碼為「ARKX」，據報ARKX將於本周二（3月30日）正式上市。

ARKX是Cathie Wood推出的第8隻ETF，也是她近兩年內推出的首隻ETF，又是目前市場熱議的太空主題，因此其持倉備受關注，不少投資者躍躍欲試等待抄契媽功課。

據ARK早前披露信息顯示，ARKX將投資於以下四大方向：

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不過觀其截至本周二的持倉名單，合共持有39隻股票，除了早前市場預測的Boeing（BA）和Lockheed Martin（LMT）、維珍銀河（SPCE）之外，名單中亦有見到ARK旗下3D打印ETF（PRNT）的身影，甚至還納入了Amazon（AMZN）、Alphabet（GOOG）、Netflix（NFLX）等大型科技股。

更令人意外的是，其持倉當中還有數隻中概股，包括京東（JD）、騰訊（TCEHY）和阿里巴巴（BABA），當中京東佔比達4.93%，位列第五，超過一眾太空相關股票。

ARKX前十大持倉名單如下

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延伸閱讀：【基金爆倉】對冲基金被強行平倉 上周多隻中概股急跌 專家剖析撈底策略【下一頁

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編輯：李勝男

ETF 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 阿里巴巴
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