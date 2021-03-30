  • 28°C
香港時間 : 2021330日 (二) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　ATMJ意外有份、美團阿里巴巴齊彈逾3%

股市 10:46 2021/03/30

分享：

【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　周二美國掛牌

科技股女股神、契媽Cathie Wood旗下ARK Investment Management推出太空ETF。美團 （03690） 出乎意料被納入，該股股價今早反彈，現升3.8%，報291.2元。據美國芝加哥選擇權交易所 （CBOE） 公告，ARK將推出專注於太空探索投資的ETF--ARK太空探索基金 （ARK Space Exploration， ARKX） ，將於周二 （30 日） 開始交易。

除了美團，該ETF亦納入騰訊 （00700） ADR（美：TCEHY）、阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 美股。阿里巴巴港股今早亦彈逾3%，最新報223.6元；京東現升2.9%，最新報322.6元；騰訊 （00700） 現升約1%，報618元。

Cathie Wood投資策略如何形成？【下一頁】

ARKX是ARK自2019年以來，首隻新發行的ETF。Cathie Wood於今年1月，提交ARKX申請，有關ETF將於80%股票投資，用於以太空探索和創新為投資主題的股票，主要涉及4大範疇，包括軌道飛行、亞軌道飛行、賦能技術 （enabling technologies） 公司和航空航太業發展的受益領域。

Cathie Wood對上一隻推出的基金，是兩年前推出的ARK Fintech Innovation ETF，專注於金融科技創新。

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood：債息仍會再上　有信心顛覆性創新令基金年回報逾15%

相關文章：【科技股女股神】女股神Cathie Wood力撐Tesla　 料2025年升至3000美元

相關文章：【科技股女股神】後起之秀MOON跑贏Cathie Wood十倍　憑生科股凸圍而出

 

編輯：陳韻妍

騰訊 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 阿里巴巴 美股 股票 航空 金融

上一篇文章

【Archegos斬倉】多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷　Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路

下一篇文章

【抖音母企】字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Archegos斬倉】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃
【Archegos斬倉】中概股股災新災民　野村美國客戶巨虧156 億元、股價挫15%叫停發債計劃
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴美股高港4%　百度美股偏軟　夜期收市升82點（不斷更新）
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧　7年前遭香港證監逐出港股
【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件
【Archegos斬倉】瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%　揭更多投行中伏Bill Hwang事件
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）
【小米發布會】小米發布會一分為二　小米11 Ultra 5999元人民幣起、小米11 Pro 4999元人民幣起（不斷更新）