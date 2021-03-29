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【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　周二美國掛牌

股市 21:43 2021/03/29

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【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　周二美國掛牌

科技股女股神、契媽Cathie Wood旗下ARK Investment Management有新ETF推出。據美國芝加哥選擇權交易所 （CBOE） 公告，ARK將推出專注於太空探索投資的ETF--ARK太空探索基金 （ARK Space Exploration， ARKX） ，將於周二 （30 日） 開始交易。

Cathie Wood投資策略如何形成？【下一頁】

ARKX是ARK自2019年以來，首隻新發行的ETF。Cathie Wood於今年1月，提交ARKX申請，有關ETF將於80%股票投資，用於以太空探索和創新為投資主題的股票，主要涉及4大範疇，包括軌道飛行、亞軌道飛行、賦能技術 （enabling technologies） 公司和航空航太業發展的受益領域。

Cathie Wood對上一隻推出的基金，是兩年前推出的ARK Fintech Innovation ETF，專注於金融科技創新。

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編輯：陳韻妍

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