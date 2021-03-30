【筍盤推介】 港島區細價上車盤位於名校網 30萬靚裝2房 一落樓就到港鐵站

港島區是傳統名校集中地，其中第11校網就是擁有最多名校的校網，網內名校包括聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校、李陞小學、般咸道官立小學及聖公會聖彼得小學等，不少家長為求子女可以進入名校，不惜遷到這區。

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位於石塘咀山道20至24號的高雅大廈，處於11名校網，物業為單幢式設計，提供88個單位，單位實用面積由321平方呎至337平方呎。高雅大廈的樓齡雖然已達40年，但項目最大的賣點，是鄰近港鐵香港大學站，由物業步行至港鐵站不需1分鐘，交通十分便利。

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以下介紹的放盤位於高雅大廈中層D室，實用面積333平方呎，業主花了30萬作裝修，單位裝修新凈企理，單位間隔為2房，叫價650萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 高雅大廈 中層D室（物業編號 : BS14064220）

實用面積： 333平方呎 間隔： 2房 叫價： 650萬元 賣點： 上車首選

位處11區名校網

首置人士可承造9成按揭，上車首期只需要65萬元

單位罕有靚裝, 30萬裝修,乾淨企理

由物業前往港鐵站只需1分鐘

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3u9FRtF

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍

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