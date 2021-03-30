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【筍盤推介】 港島區細價上車盤位於名校網 30萬靚裝2房 一落樓就到港鐵站

股樓投資 14:54 2021/03/30

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港島區是傳統名校集中地，其中第11校網就是擁有最多名校的校網，網內名校包括聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校、李陞小學、般咸道官立小學及聖公會聖彼得小學等，不少家長為求子女可以進入名校，不惜遷到這區。

【樓市現象】海濱花園兩房放盤三天 即獲多名買家洽購 上車客為搶贏對手零議價600萬承接，詳見【下一頁

位於石塘咀山道20至24號的高雅大廈，處於11名校網，物業為單幢式設計，提供88個單位，單位實用面積由321平方呎至337平方呎。高雅大廈的樓齡雖然已達40年，但項目最大的賣點，是鄰近港鐵香港大學站，由物業步行至港鐵站不需1分鐘，交通十分便利。

【樓市現象】上車客怕被人截糊 睇樓2日火速拍板購荃灣低水屋苑 1房戶408萬元成交，詳見【下一頁

以下介紹的放盤位於高雅大廈中層D室，實用面積333平方呎，業主花了30萬作裝修，單位裝修新凈企理，單位間隔為2房，叫價650萬元。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 高雅大廈 中層D室（物業編號 : BS14064220）
 
實用面積： 333平方呎
間隔： 2房
叫價：  650萬元
賣點：
  • 上車首選
  • 位處11區名校網
  • 首置人士可承造9成按揭，上車首期只需要65萬元
  • 單位罕有靚裝, 30萬裝修,乾淨企理
  • 由物業前往港鐵站只需1分鐘

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3u9FRtF

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

記者：陳詠妍

【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤，詳見【下一頁

樓價 低水 放盤 小學 上車盤 港鐵

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