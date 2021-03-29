德國呼籲其他國家 為最貧窮地區提供疫苗資金

疫情持續，不少國家都致力研發和生產疫苗，但一些貧窮地區，他們根本沒有足夠的金錢購買 疫苗。德國發展部長周一(29日)表示，要令全球所有人都能獲得新冠疫苗，全球的資金與合作至關重要。

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德國發展部長穆勒（Gerd Muller） 在與 世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 舉行的聯合新聞發布會上指，幫助世界上最貧窮國家展開疫苗接種計畫極為重要，而德國將更加堅定地致力於與疫情搏鬥。

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目前德國疫情面臨失控，德國單日新增確診增加17176人，累積確診人數約277萬人，單日新增因疫致死達90人，累積達75870人。

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責任編輯：羅浩濂

