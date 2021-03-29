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德國呼籲其他國家 為最貧窮地區提供疫苗資金

環球政經 21:19 2021/03/29

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疫情持續，不少國家都致力研發和生產疫苗，但一些貧窮地區，他們根本沒有足夠的金錢購買疫苗。德國發展部長周一(29日)表示，要令全球所有人都能獲得新冠疫苗，全球的資金與合作至關重要。

【日本疫情】恐現第4波疫情 日本解除緊急宣言後一周後確診數字即反彈 【下一頁

德國發展部長穆勒（Gerd Muller）在與世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）舉行的聯合新聞發布會上指，幫助世界上最貧窮國家展開疫苗接種計畫極為重要，而德國將更加堅定地致力於與疫情搏鬥。

德國服務行業工會呼籲罷工 為亞馬遜工人爭取4.5％加薪 【下一頁

目前德國疫情面臨失控，德國單日新增確診增加17176人，累積確診人數約277萬人，單日新增因疫致死達90人，累積達75870人。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

譚德塞 疫苗 德國 疫情

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