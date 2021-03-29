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【新股IPO】騰訊投資的微醫擬於本周遞交上市申請 集資最多234億

股樓投資 21:03 2021/03/29

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消息指，騰訊（00700）有份投資的微醫即將遞交上市申請，傳最快或於本周內遞表。稍早前有消息指，微醫計劃集資額為20億至30億美元（約156億至234億港元），其估值接近70億美元（約543億元），並已委聘花旗、摩根大通及招銀國際為上市安排行。

嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒，見【下一頁】

微醫在近期完成超過4億美元的上市前融資，正在準備招股書資料，預計將發售15%至20%的股份，市值有望達到150億美元。

消息指，微醫會將其業務分拆為兩部分，醫療健康服務業務將會分拆上市，該部分業務在本輪私募融資之前的估值超過60億美元（約465億港元），涉及個人醫療數據的業務部分則不會上市，以符合監管要求。

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記者：張以正


 

騰訊 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） IPO 港股

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