【中國科技】「千兆光網助力數字經濟新增長」論壇 推動數碼經濟發展以及數碼化轉型

5G時代的來臨，中國在《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》和2021年《政府工作報告》明確提出要加快千兆光網的建設。中國信息通信研究院聯合寬帶發展聯盟和中國超高清視頻産業聯盟主辦的「千兆光網助力數字經濟新增長」論壇於今日(29日)在北京召開。

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工業和信息化部信息通信發展司劉鬱林從推動數碼經濟發展和社會數碼化轉型的方面，指出中國發展千兆光網的意義，並對中國未來發展千兆光網提出了有關建議。劉鬱林表示，要加快網絡建設，包括加快千兆城市的建設，深入推動農村網絡升級和信息化應用。與此同時，也要推動創新應用，特別是發揮千兆光網和5G的互補優勢，為經濟社會數碼化轉型注入新動能，提升産業能力，從以加快推進千兆光網的發展。

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中國聯通産品中心總經理張雲勇、中國電信科技創新部副總經理張成良、中國移動研究院副院長段曉東在峰會上，也分享了各自對建設「雙千兆」的經驗。而如何推進千兆光網的創新應用，加快形成“以建促用，建用並舉”的良好産業發展循環，也是目前關注的焦點。

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責任編輯：羅浩濂