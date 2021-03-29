  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (一) 21:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國科技】「千兆光網助力數字經濟新增長」論壇 推動數碼經濟發展以及數碼化轉型

環球政經 20:55 2021/03/29

分享：

5G時代的來臨，中國在《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》和2021年《政府工作報告》明確提出要加快千兆光網的建設。中國信息通信研究院聯合寬帶發展聯盟和中國超高清視頻産業聯盟主辦的「千兆光網助力數字經濟新增長」論壇於今日(29日)在北京召開。

華懋與科技園合作 協助初創企業發展智慧城市 成立新加速器計劃 【下一頁

工業和信息化部信息通信發展司劉鬱林從推動數碼經濟發展和社會數碼化轉型的方面，指出中國發展千兆光網的意義，並對中國未來發展千兆光網提出了有關建議。劉鬱林表示，要加快網絡建設，包括加快千兆城市的建設，深入推動農村網絡升級和信息化應用。與此同時，也要推動創新應用，特別是發揮千兆光網和5G的互補優勢，為經濟社會數碼化轉型注入新動能，提升産業能力，從以加快推進千兆光網的發展。

政府與旅遊業界達成共識 為從業員提供2000接種中心短期職位 月薪1萬至4萬不等 【下一頁

中國聯通産品中心總經理張雲勇、中國電信科技創新部副總經理張成良、中國移動研究院副院長段曉東在峰會上，也分享了各自對建設「雙千兆」的經驗。而如何推進千兆光網的創新應用，加快形成“以建促用，建用並舉”的良好産業發展循環，也是目前關注的焦點。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

中國 中華人民共和國工業和信息化部 5G

上一篇文章

【日本疫情】恐現第4波疫情 日本解除緊急宣言後一周後確診數字即反彈

下一篇文章

【賢行軼事@iM網欄】港人旅行熱點：遍佈各國的名牌Outlet模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望
【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望