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【日本疫情】恐現第4波疫情 日本解除緊急宣言後一周後確診數字即反彈

環球政經 20:57 2021/03/29

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日本政府早前解除各地「緊急事態宣言」後，在一周過去疫情隨即反彈，恐現第4波疫情。

到目前為止，全日本47個都道府縣當中，有28個都府縣在7天內平均染疫人數均較前一周增加；日本境內整體連續兩日的新增確診個案升至2,000案，單於東京於周日(28日)單日新增數字已有430案，創下近3個月內的新高、大阪府則單日增至386案，並連續兩日超過300案。

【日本疫情】較前一日多150宗 首都東京單日新增337宗：【下一頁

故當局近日討論是否採取「防止蔓延等重點措施」，料最快於本周舉行的厚生勞動省專家會議討論，會否於宮城縣及關西圈實施相關措施，日本政府高層官員指，若情況未有改善的話，或將於下月發布第3次緊急事態宣言。

 

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責任編輯：潘曉豐

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