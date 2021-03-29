日航空公司賣飛機餐車 逾8000港元一架 2日售罄

新冠肺炎重創全球經濟，航空業界成一大重災區，日本航空龍頭「全日空」亦要扭盡六壬開源節流，除了派遣部分地勤和空服員到農地幫忙、販賣廢棄飛機操縱桿、座椅，近日最新網拍的商品，就是全新的飛機餐車。

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「全日空」全新的餐車出現在日本網路賣場，一組要價115,550日元（約8,191港元），但仍有價有市，在兩天內隨即賣光。

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在家推著一公尺高的餐車趴趴走，這滿足了不少人想當空服員的夢想，而且這輛餐車上頭印了「全日空的LOGO」，更增添了現實感。就算不是推著玩，餐車也能拿來當置物櫃用。

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責任編輯：陳楚琨