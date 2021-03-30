【BioNTech復必泰】香港有望短期恢復接種復必泰　復星醫藥去年多賺一成、今早曾升4%

▲ 香港有望短期恢復接種復必泰 復星醫藥今早曾升4%

香港上周暫停接種復星醫藥 （02196） 負責引入香港的BioNTech 輝瑞疫苗「復必泰」，行政長官林鄭長娥今早公布，復必泰疫苗生產商調查結果顯示，發現包裝有瑕疵的復必泰疫苗批次，對質素及效用無影響，目前來說不涉安全問題，港府會盡快與生產商商議，期望盡快可恢復接種復必泰，尤其已經接種首針復必泰的人士。

香港暫停接種復必泰疫苗 政府暫停復必泰預約、稱有關疫苗沒有出現安全問題，可見【下一頁】

圖解BioNTech疫苗須知

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復星醫藥周一晚公布業績，連同香港有望恢復接種消息，周二股價向好。至上午11時05分，復星醫藥最多升4%，最新升3%報32.65元，成交3090萬元。

復星醫藥去年純利增長10.3%至36.6億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益的盈利則升21.6%至27.2億元。按季度劃分，去年第四季純利11.8億元，按季增長54.8%。

營業收入升6%至303.1億元億元，研發投入增長15.6%至40億元，佔業務收入約13.2%。

按業務劃分，製藥收入增長0.5%至218.8億元；醫療器械與醫學診斷升39.6%至52.2億元；醫療服務升4.3%至31.7億元。中國內地仍是復星醫藥最大收入地區，去年升0.7%至221.2億元，佔比73%。

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編輯：陳韻妍、麥德銘