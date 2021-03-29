華懋與科技園合作 協助初創企業發展智慧城市 成立新加速器計劃

華懋集團與香港科技園公司今日(29日)宣佈推出兩個新項目，積極支持本地初創企業發展智慧都市，推動本地尖端科技的研究及發展。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，將會以成為房地產科技先行者為目標，積極推動香港及大灣區的創科發展。是次計劃分為CCG Accel及Inno Place。CCG Accel計劃分為3期，每期將為最多10間本地初創提供一系列的培訓、指導和支援，除了投入資金外，華懋集團也會運用自身經驗及知識幫助初創企業完善初創企業的解決方案，並提供指定物業作試點。而在Inno Place計劃方面，以荃灣如心廣場作為首站，在華懋集團旗下的物業測試指定創新科技，將物業塑造為「Innovation Places」。

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香港科技園公司行政總裁黃克強亦表示現時科技園已培育了1,000多間初創企業，小公司跟大公司在以前很少機會能合作，但這次跟華懋集團是實實在在的合作，幫助年輕人發展以及把科技應用在傳統行業。

科技園策略夥伴總監莫偉軒指出，甄選過程中會分3個不同的主題，而每個主題需求有所不同。對於初創的入選要求，將視乎初創公司所採用的科技含量有多高，產品應用的商業化程度以及公司的團隊。

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此外，華懋集團、科技園早前亦與兩間本地初創企業合作，包括倍靈科技及物流平台Zeek。倍靈科技行政總裁梁立慧表示，華懋集團旗下酒店正使用公司的可穿戴式裝置「倍靈指環」，當「倍靈指環」檢測到異常時，智能監測系統會自動發出警報，讓酒店人員能迅速跟進，提高防疫效率。而Zeek行政總裁趙家祺表示，Zeek已為華懋集團旗下的酒店、會議中心等提供眾包服務、一站式軟件即服務（SaaS）等物流解決方案。

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責任編輯：羅浩濂