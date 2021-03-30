【周未好去處】和毛孩過復活節！ 一連兩個周未舉行「寵物海濱嘉年華」 設多個工作坊及手工攤位

復活節假期快到了，各位又有甚麼計劃呢？赤柱廣場於本周未開始，一連兩個星期六、日，以Paws Galaxy為主題舉行「寵物海濱嘉年華」，和自家寵物渡過愉快的長假期。

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是次活動除了設有4大戶外打卡拍照熱點外，還有特意為毛孩設計的工作坊，包括寵物瑜珈及按摩、獸醫諮詢及穴位保養、寵物美容護理及毛孩障礙體驗。同時，於赤柱美利樓設有逾20個特色攤位，售賣本地手作寵物主題精品、用品及各式食品。若港人即日於赤柱廣場或美利樓消費滿600元或以上，即可換領DogLemi可折疊防水寵物碗1個以及1小時免費泊車優惠。

「寵物海濱嘉年華」詳情：

日期： 4月3至4日、4月10日至11日 地點： 赤柱廣場 活動： i. 毛孩主題工作坊包括毛孩瑜伽及按摩、毛孩訓練示範獸醫諮詢穴位保養、寵物美容護理及諮詢，以及毛孩障礙體驗等 ii.「寵物煲呔製作」及「寵物速畫」 iii. 消費換領DogLemi可折疊防水寵物碗 iv. 毛孩主題市集（地點：美利樓地下） v. 星球印章收集活動

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責任編輯：潘曉豐