【工商舖】信北水回歸撐市　逾六成投資者不擔心　指或考慮今年入市

疫情逐漸受控，投資者對中港恢復通關後的市況感樂觀。美聯工商舖日前透過電話訪問及線上問卷等形式進行後市展望調查，約65%受訪者表示有意於今年入市，另有七成人表示中港疫情發展、何時通關，最影響他們的投資決定。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指，後市調查所得的748個有效回應中，有逾九成受訪者是個人投資者，表示今年「肯定會入市」的受訪者有約7.2%，表示「很可能入市」的則佔21.4%，至於「或會考慮入市」的受訪者有36.5%。餘下34.9%則表示今年內不太可能入市，反映整體入市意願未算特別強烈。值得留意的是，有意入市的受訪者對舖位物業最感興趣，佔比多達38.9%。

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事實上，近期的確多了投資者買舖。美聯旺舖董事盧展豪稱，政府「撤辣」及低基數效應下，加上舖位價格累積一定的跌幅，今年首季舖位成交量按年升132.7%。他續指，雖然局部封關對零售業和舖租造成較大影響，但人民幣表現仍強勢，預計通關後訪港旅客人次及本港零售銷售將反彈，店舖空置率也將見頂回落，料今年全年商舖成交可達1,700至1,800宗，按年升約60%至70%。

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