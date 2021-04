六大疫後工作新常態 混合辦公模式成未來重點發展

微軟公司(Microsoft)近日發布2021年度首份工作趨勢報告(Work Trend Index),名為「顛覆常態的混合辦公模式即將到來 – 我們準備好了嗎?」(The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?) ,訪問了全球31個國家逾3.1萬名員工,發現受新冠疫情影響,全球僱員均重新評估生活中的優先事宜,包括家庭、健康及工作,並列出各行各業領袖在新常態下應關注的六大混合工作趨勢。

一、維持靈活的辦公模式

調查指出,逾七成員工希望能繼續現有的遠端工作模式,惟有逾65%員工則希望能和團隊有更多面對面接觸的時間,故此超過六成企業家正考慮重新設計現有的辦公空間,以進一步推動混合工作模式。惟42%受訪者指,即使在家工作一年後,他們仍缺乏基本辧公用品,當中十分之一旳員工則因沒有穩定的互聯網連接來完成他們的工作。同時,有逾46%人士指僱主並沒有幫助他們支付遠端工作所花的工作費用。

二、企業高層與員工缺乏聯繫

調查顯示,領導人和員工於職業生涯表現存很大的落差,逾六成企業高層認為自己表現良好,尤其在決策力、領導力及賺取更多收入等,分別佔了23%、19%及17%。然而,近四成員工則指因疫情感到辛苦,又認為公司經常出現過多的要求,令他們難以適應。

【美國經濟】美國勞工市場見改善 初領失業救濟人數降至疫情後最低:【下一頁】

三、員工工作效率高,但同時感到疲憊

在疫情下,企業工作模式均轉至網上進行,雖提高整體工作效率,但亦付出不少人力成本,有五分之一的員工指僱主並不在意他們能否平衡工作和休息時間,54%受訪員工分別感到工作負擔過多,以及近四成表示感到疲憊。加上,逾六成的電話及網上會議均臨時安排,增加不少員工的工作負擔。

四、企業需為Z世代員工重新注入新動力

不少Z世代員工生踏入職場,在家工作或令他們感到被孤立、或難以在家擁有一個適合的工作環境。調查顯示,Z世代員工正面對三大難題,包括提出新意見、於會議中發言及對工作抱有熱情等,分別佔14%、16%及16%。

五、不良的網絡連線限制團隊創新能力

在家工作成為疫下衍生的新工作模式,能否良好地連接網絡成為限制團隊開會的效率,調查指網絡有助加強團隊在網絡上的互動,但同時減少網絡之外的互動。另外,調查亦發現混合工作模式或成為未來的趨勢,進一步鼓勵團隊發揮他們的創新能力。

【有片睇】疫情造就SPAC熱潮 初創企業如何借殼上市?:【下一頁】

六、混合辦公環境中,人才不再受地域所限

調查顯示,由於現時職場適應網上工作,有46%遠端工作員工正考慮今年內搬家,預料人們未來不用受地域限制而決定工作的地方和工種。LinkedIn首席經濟學家 Karin Kimbrough 指,這種轉變可能會持續下去,大型公司未來或不用限制於大城市內尋找人才,甚至可於較小的城市發掘出新人才,接觸擁有不同技能的人才。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:潘曉豐