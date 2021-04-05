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六大疫後工作新常態 混合辦公模式成未來重點發展

環球政經 10:00 2021/04/05

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微軟公司（Microsoft）近日發布2021年度首份工作趨勢報告（Work Trend Index），名為「顛覆常態的混合辦公模式即將到來 – 我們準備好了嗎？」（The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?） ，訪問了全球31個國家逾3.1萬名員工，發現受新冠疫情影響，全球僱員均重新評估生活中的優先事宜，包括家庭、健康及工作，並列出各行各業領袖在新常態下應關注的六大混合工作趨勢。

一、維持靈活的辦公模式

調查指出，逾七成員工希望能繼續現有的遠端工作模式，惟有逾65%員工則希望能和團隊有更多面對面接觸的時間，故此超過六成企業家正考慮重新設計現有的辦公空間，以進一步推動混合工作模式。惟42%受訪者指，即使在家工作一年後，他們仍缺乏基本辧公用品，當中十分之一旳員工則因沒有穩定的互聯網連接來完成他們的工作。同時，有逾46%人士指僱主並沒有幫助他們支付遠端工作所花的工作費用。

二、企業高層與員工缺乏聯繫

調查顯示，領導人和員工於職業生涯表現存很大的落差，逾六成企業高層認為自己表現良好，尤其在決策力、領導力及賺取更多收入等，分別佔了23%、19%及17%。然而，近四成員工則指因疫情感到辛苦，又認為公司經常出現過多的要求，令他們難以適應。

【美國經濟】美國勞工市場見改善　初領失業救濟人數降至疫情後最低：【下一頁

三、員工工作效率高，但同時感到疲憊

在疫情下，企業工作模式均轉至網上進行，雖提高整體工作效率，但亦付出不少人力成本，有五分之一的員工指僱主並不在意他們能否平衡工作和休息時間，54%受訪員工分別感到工作負擔過多，以及近四成表示感到疲憊。加上，逾六成的電話及網上會議均臨時安排，增加不少員工的工作負擔。

四、企業需為Z世代員工重新注入新動力

不少Z世代員工生踏入職場，在家工作或令他們感到被孤立、或難以在家擁有一個適合的工作環境。調查顯示，Z世代員工正面對三大難題，包括提出新意見、於會議中發言及對工作抱有熱情等，分別佔14%、16%及16%。

五、不良的網絡連線限制團隊創新能力

在家工作成為疫下衍生的新工作模式，能否良好地連接網絡成為限制團隊開會的效率，調查指網絡有助加強團隊在網絡上的互動，但同時減少網絡之外的互動。另外，調查亦發現混合工作模式或成為未來的趨勢，進一步鼓勵團隊發揮他們的創新能力。

【有片睇】疫情造就SPAC熱潮　初創企業如何借殼上市？：【下一頁

六、混合辦公環境中，人才不再受地域所限

調查顯示，由於現時職場適應網上工作，有46%遠端工作員工正考慮今年內搬家，預料人們未來不用受地域限制而決定工作的地方和工種。LinkedIn首席經濟學家 Karin Kimbrough 指，這種轉變可能會持續下去，大型公司未來或不用限制於大城市內尋找人才，甚至可於較小的城市發掘出新人才，接觸擁有不同技能的人才。

 

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責任編輯：潘曉豐

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