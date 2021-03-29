政府與旅遊業界達成共識 為從業員提供2000接種中心短期職位 月薪1萬至4萬不等

較早前有消息指政府將公布協助旅遊業界的方案，安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心協助接待及行政工作，預料最快5月落實。有關計劃於今天有新消息。5月1日起，政府「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃將為旅遊業從業員提供達2 000個為期約5個月的短期職位，在24間於私家醫院以外地方設置的社區疫苗接種中心負責管理中心運作及相關行政支援工作。

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公務員事務局局長聶德權今天與多個旅遊業界代表會面，詳細聽取他們的建議，並與業界就計劃達成共識。聶德權表示：「超過一年的疫情對香港很多行業帶來沉重的打擊，包括旅遊業。旅遊從業員面對裁員和就業不足的情況，嚴重影響生計。因此，當旅遊業界主動向政府提出建議，我與同事第一時間與業界聯繫和商討，務求集思廣益，在短時間內敲定創造短期職位措施，希望盡快幫助一些業內人士，以解燃眉之急。」

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他續指，旅遊業從業員的工作多包括登記、講解、人流管理等，亦經常需要處理突發事件，這些經驗和技能與疫苗接種中心所需的管理及行政支援工作相近，故預計他們只需接受短期培訓及熟習環境，便能投入接種中心的工作；而接種疫苗和醫療相關的工作，會繼續由專業醫護人士負責。



招聘工作方面，將會由香港旅遊業議會、香港酒店業主聯會、香港酒店業協會等業內18個組織將成立一間行政支援公司負責招，預計共提供約1 400至2 000個就業機會。合資格申請者包括導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等。獲聘人士由五月一日正式工作，為期約五個月，月薪介乎10,000元至40,000元不等，視乎相關人士全職或兼職工作和擔任的職位而定。整個計劃預算開支為1億5,000萬元。

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責任編輯：翁嘉陽