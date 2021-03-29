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【中美角力】美國新貿易代表戴琦：短期內不取消對華關稅

環球政經 21:39 2021/03/29

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本月中美高層外交於阿拉斯加進行了面對面會談，是拜登（Joe Biden）上任後首次，會談一開始雙方已經唇槍舌劍，令市場再次擔憂中美關係的走向。本周美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）首次接受媒體訪問，指仍未準備在近期內取消中國進口商品的關稅，但或對與中國開展貿易談判持開放態度。

戴琦接受《華爾街日報》訪問時表示，取消關稅可能會損害美國經濟，除非是「溝通得當，能讓經濟領域中的行為者（actors）作出調整」，她補充稱，不論是公司、貿易商、製造商，抑或是工人，要有能力對於會影響業務的變化做出規劃，這一點至關重要。

據報戴琦是美國歷史上首位擔任貿易代表的亞裔人士及有色人種，她的任命獲得了共和、民主兩黨的同時支持，在參議院以98-0的壓倒性結果通過。

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編輯：李勝男

外交 經濟 拜登 中美關係

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