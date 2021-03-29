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波士頓動力公司推出倉庫機械人 專門執行移動箱子動作

環球政經 19:16 2021/03/29

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美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）推出了一款名為「Stretch」新型機械人，用以執行一項非常特殊的倉庫工作——移動箱子。

 

波士頓動力公司業務發展副總裁Michael Perry指，「Stretch」是根據世界各地公司要求而製造的首個完成任務的機械人。

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「Stretch」的移動基座很小，因此可以在倉庫的狹窄空間內自由移動。其配備了手臂以及一個智能夾爪，可以識別和處理各種包裝的箱子。

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波士頓動力公司先前因其機械狗「Spot」和機械人「Atlas」機械人的YouTube影片而為人所熟悉。其目前尚未發布有關價格，但表示「不用安裝昂貴的配置亦可以使用」。

 

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責任編輯：梁翠麗

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