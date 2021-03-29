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「長賜號」局部浮起 爭取當地周一前蘇伊士運河通航

環球政經 19:31 2021/03/29

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台灣長榮海運的貨輪「長賜號」於蘇伊士運河擱淺一周，脫困工作終見進展。船運服務公司宣布，「長賜號」部分船身已重新浮起，不再是早前橫塞在運河的狀態，惟暫未能確定蘇伊士運河何時能重開。

蘇伊士運河貨輪擱淺第四日　憂心能源市場受衝擊　美國政府主動提出援助【下一頁

運河管理局表示，在拖船的協助下，貨輪船身已移正了八成，船尾亦已由早前離岸邊只有4米，增加至102米。運河管理局稱，會在潮漲時再拉動貨輪，以便貨輪重新回到運河水道的中間。

巨型貨輪堵塞蘇伊士運河 市場憂慮運輸延誤 原油國際價格攀升【下一頁

「長賜號」營運商台灣的長榮海運早前發表聲明指，「長賜號」由紅海進入蘇伊士運河後遭於強風吹襲，導致船身偏離並擱淺，確認無貨櫃跌入海中。

長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?【下一頁

「長賜號」擱淺蘇伊士運河癱瘓全球航運，目前約有350艘船滯留。全球12%海上貨運都取道蘇伊士運河，據航運傳媒Lloyd's List統計，運河運作每停擺一日，就有90億美元貨物運輸受干擾。

 

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責任編輯：陳楚琨

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