【小米發布會】小米MIX FOLD售價9999元人民幣起　小米正式發布澎湃C1芯片（不斷更新）

小米 （01810） 今晚七點半「生生不息」發布會下半場，小米董事長、CEO雷軍將在會上就造車「跟大家仔細說」。小米曾幾度否認造車傳聞，今日終於正式宣布，董事會批准智能電動汽車業務立項，由雷軍親自掛帥。

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【20：41】小米計劃衝擊高端筆記本，發布小米筆記本PRO 15，採用高端屏幕E4 OLED+3.5K，採用全Type C接口，售價6499元人民幣起。

【20：35】小米MIX FOLD售價9999元人民幣起。有多款特別版，當中陶瓷特別版售價12999元人民幣。

【20：31】小米正式發布自研手機芯片：澎湃C1芯片。

【20：30】小米MIX FOLD全球首發：液態鏡頭。

【20：29】小米MIX FOLD折疊起來屏幕為6.52英吋，比普通手機要窄。

在耐用性方面：採用精密的鉸鏈，可彎折1000萬次；並在AMOLED屏幕加上無磁性高強度鋼面。

手機性能方面：電池容量達5020mAh，支持67W充電。搭載驍龍888處理器、「蝶式散熱」、相機系統支持1億像素。

【20：19】小米MIX FOLD為數據安全和隱私保護開發新功能：「一鍵隱身」，即一鍵可關閉攝像頭、GPS定位等，尤為適合商務人士。

【20：15】小米正式發布：小米折疊手機MIX FOLD，搭載折疊大屏8.01英吋、AMOLED可折疊柔性屏、立體聲四揚聲器。雷軍稱，玩遊戲特別好，自己都玩了兩個小時。小米在發布會上演示玩遊戲《原神》。

【20：09】小米發布3款新品：

1、米家新風空調，售價3599元人民幣起。

2、米家掃拖機器人Pro，搭載AIoT旗艦雙處理器，2999元人民幣。

3、米家純淨式智能加濕器，搭配OLED智能屏，加濕量600mL/h，5L超大水箱，899元人民幣起。

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【19：50】小米公布智能生活樣板間，計劃利用小米智能生態打造全方位智能生活，覆蓋一系列智能家電產品，包括小米智能鑰匙、小米電視、小米智能洗碗機、小米淨水器、小米小愛音箱等。

【19：45】雷軍：新產品將會換上新LOGO，小米科技園已經換上新LOGO。原研哉還設計了新產品：「小米環保袋」，採用杜邦Tyvek材質，「像紙一樣的布，柔韌強韌，綠色環保，黑科技」。

【19：35】雷軍宣佈，小米啟動新LOGO，LOGO外框由方形變圓形，為日本設計師原研哉Kenya Hara所設計。該LOGO含有「科技越是進步，就越接近生命的形態」之意。他提出「Alive生命感」設計理念以回應小米的企業文化。

【19：30】小米第二場新品發布會正式開始。

小米擬成立全資子公司，負責智能電動汽車業務。小米電動車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年小米智能電動車投資額100億美元（約657億人民幣）。

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編輯：陳華