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【低水筍盤】呢個低水屋苑位處市中心 單位夠哂廳大房大 呎價仲係8千幾 樓價5球以下仲有選擇

股樓投資 19:11 2021/03/29

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踏入今年以來，樓市愈來愈旺，樓價亦持續向上，多個屋苑的樓價於過去數月間有明顯升幅，細價單位買一個少一個。事實上，屯門一帶仍有不少樓價低水的屋苑，如鄰近屯門市中心的居屋屋苑兆安苑，目前屋苑實用面積呎價僅8千餘元，希望找尋低水筍盤的準買家可留意。

【樓市現象】海濱花園兩房放盤三天 即獲多名買家洽購 上車客為搶贏對手零議價600萬承接，詳見【下一頁


中原地產市務經理李燕群表示，置業需求持續，入市氣氛活躍。分行新近促成兆安苑G座（定賢閣）中層8室成交，實用面積563平方呎，屬於大兩房間隔，叫價500萬元，減價15萬元或3%，以485萬元成交，折合實用呎價8,615元。

【網民熱話】30歲有60萬積蓄 應否轉工？ 網民：魚唔過塘唔肥！，詳見【下一頁

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李燕群表示，買家為區內上車客，見樓市重現升勢，價量齊升，怕遲買會貴，即加快入市步伐，上址四正實用，廳大房大，見價錢合預算，迅速拍板承接。原業主則於1999年1月以112萬元買入單位，兆安苑毋須補地價，現轉手帳面獲利373萬元或3.3倍。

【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤，詳見【下一頁

鄰近屯門市中心的兆安苑，鄰近大型購物廣場。屋苑於1982年落成，樓齡約39年，由屋苑前往西鐵屯門站，步程約15分鐘。整個屋苑共有10座舊十字型住宅，提供1,311伙。由於兆安苑屬第三期甲的居屋，當時的居屋地契沒轉售限制，故屋苑所有單位都毋須補地價就可在自由市場買賣。兆安苑為老牌居屋，廳房不設窗台，實用率高近84%。屋苑單位間隔也是清一式是兩房間隔，實用面積分別為495及563平方呎。

【樓市現象】上車客怕被人截糊 睇樓2日火速拍板購荃灣低水屋苑 1房戶408萬元成交，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

居屋 樓價 低水 成交 屯門 兆安苑

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