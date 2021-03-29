新地與17家銀行簽訂168億港元銀團貸款 為期5年

新鴻基地產 （00016） 今宣布，與17家主要國際及本地銀行簽訂一項168億元五年期銀團貸款協議，包括三成定期貸款及七成循環貸款。貸款將用作今年5月到期，150億元銀團貸款的再融資，及集團日常營運資金。

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銀團貸款由新鴻基地產(金融服務)公司簽署，並由新地作擔保。是次銀團貸款錄得大幅超額認購，由原來的50億港元增加至168億港元。

新地主席兼董事總經理郭炳聯稱，香港正面對新冠疫情等多個挑戰，今次銀團貸款銀行的鼎力支持反映對新地及其增長前景充滿信心。新地將繼續堅守審慎的財務管理原則，並透過加強其現金流和流動資金以維持雄厚的財務實力。

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是項銀團貸款的協調安排行將包括中國銀行（香港）有限公司、中國農業銀行股份有限公司、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）有限公司、華僑銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行、恒生銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、大華銀行、花旗銀行、創興銀行及興業銀行。

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責任編輯：陳楚琨