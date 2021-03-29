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【基金爆倉】對冲基金被強行平倉 上周多隻中概股急跌 專家剖析撈底策略

股樓投資 20:59 2021/03/29

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百度（BIDU）、愛奇藝（IQ）、唯品會（VIPS）、騰訊音樂（TME）、跟誰學（GSX）等多隻中概股周五（26日）出現大額成交，而且除百度外，其餘股份股價皆錄得跌幅，當中跟誰學及愛奇藝更皆跌13.2%。

市傳是與老虎基金前交易員Bill Hwang的家族辦公室基金Archegos Capital有關。該基金因近日重倉的中概股大跌，而導致需要追加保證金，但由於基金無力補倉，令銀行需強行平倉。高盛上周五亦曾向客戶發郵件，指該行正在拋售以下公司股票：

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【基金爆倉】家族基金爆倉風波未完 瑞信盤前跌逾一成 多隻中概股盤前續跌

適逢新經濟股近日受債息上揚影響而下跌，故上述中概股皆高位累計錄得一定跌幅，投資者應否趁今次機會撈底？利達基金經理及合伙人黃耀宗受訪時坦言，上述中概股中除了百度的「質地」較好外，其餘股份基本面稍遜，暫時應該避開，勿急於撈底。

他解釋，近日市況不利只有「概念」，但沒有基本面支持的股份，而且就短綫而言，投資者亦應避開風眼，倘若其餘沒有被「斬倉」的中概股也有波及，便可從中留意基本面較佳的股份，如金山雲（KC）及21Vianet（VNET），惟現時市況不利新經濟股，他建議至少待股價站穩一周後才會撈底。

他又透露，基金在上月中已大額減持新能源及中概股，直至上周幾乎將中概股清倉，暫時基金主要持有有望產業升級的舊經濟股。

撰文 : 林展鋒

美股 經濟 基金 新經濟 概念 銀行 成交 減持 新經濟股 中國概念股

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