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【業績】京東健康去年虧損擴大至172億　非國際財務報告準則盈利倍增至7.5億、股價績後升5%

股市 09:27 2021/03/30

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京東健康去年虧損172.3億元。

京東健康 （06618） 去年業績放榜，收入為193.8億元（人民幣，下同），比上年同期增加78.8%。虧損擴大至172.3億元，去年同期則虧損9.7億元，非國際財務報告準則盈利7.5億元，按年增加117.7%。京東健康股價績後高開近5%，開報112元，成交1675.5萬元。

京東健康表示，總收入的增長主因是，由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入按年增加77.8%至168億元。而商品收入的增長主要由活躍用戶數量增加及現有用戶的額外購買、醫藥和健康產品銷售的線上滲透率不斷提高、用戶行為轉變，以及集團繼續投資營銷活動令品牌知名度不斷提升推動，部分受疫情的影響。

另外，線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入則按年增加85.4%至26億元。主要是由於數字化營銷服務費增加，及佣金及平台使用費增加。

京東健康去年的平台活躍用戶數增至8980萬，較2019年淨增加3370萬，為業務的主要增長驅動力。平台的日均問 診量超過10萬，比2019年同期增加超過5倍。

同時，京東健康宣布人事變動，李婭雲與黃文藝辭職，原因是各自須在其他業務方面 花費更多的時間及精力。前者辭任非執行董事以、薪酬委員會成員，由張雱接任。後者辭任獨立非執行董事以、審計委員會及提名委員會成員，由張吉豫接任。

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編輯：陳華

港股 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618）

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