【復活節】D2 Place天台花園寵物空間重開　帶寵物免費換100元現金券

▲ D2 Place將於4月1日重新開放天台花園寵物共享空間。（D2 Place提供圖片）

復活節將至，不少港人都希望趁假期與寵物盡情玩樂。D2 Place將於4月1日重新開放天台花園寵物共享空間，4月2日至6日期間帶同寵物到D2 Place，更可免費換領$100現金券，每人每日可領取一張，與寵物一起享受購物消閒樂趣。

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天台花園不但鋪上全新人造草墊，更增添不少專為寵物而設的玩具和用品，天台花園農莊亦會加設更多種植盆，為大家帶來更多新鮮時令蔬果。

D2 Place亦特意於商場一期1樓Petkoikoi日式寵物超市外設置寵物停留區 (Dog Parking Area)，有需要的主人可以為狗隻及貓隻繫上牽繩，並安放在區域內。

4月2至6日還有多個工作坊，即日起至工作坊當日，只要於D2 Place一期及/或二期指定商戶即日消費滿$200，或於PowerPlay Arena即日充值滿$100，憑有效機印發票可免費參與玩蛋工作坊，包括蛋殼施肥、蛋殼設計與種植、蛋殼貼圖等。

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責任編輯：朱悅瀅