【英國王室】威廉王子竟是最性感秃頭男？

英國王室男性的頭髮數量，一直是外界關心的焦點，威廉王子兒子喬治王子出世時，威廉曾笑言感恩兒子髮量比自己多。最近威廉更多一個稱號，獲網民選為「最性感秃頭男人」。據報，威廉擊敗的對手包括前世界重量級拳王泰臣、俄羅斯總統普京等。

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這個「最性感光頭男人」（sexiest bald man）的評估，來自一個整形外科醫生組織的調查。

他們發現現年38歲的威廉王子（Prince William），在Google搜索內的博客、報告及網頁中，一共被稱讚性感1,760萬次，遠勝其他對手。

現年54歲的泰臣（Mike Tyson）以880萬個「性感」（sexy）、「火熱」（hot）或「具吸引力」（attractive）的相關提及詞彙，位列第2。

季軍則由《狂野時速》系列電影男星積遜史達頓（Jason Statham），以740萬次奪得。美國職業籃球賽（NBA）傳奇人物米高佐敦（Michael Jordan）以530萬次位列第4。

是次性感光頭男士排名

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名單還有不少熟悉人物，如《X戰警》系列電影標誌性角色X教授扮演者柏德烈史釗活 （Patrick Stewart），亦有110萬次。

俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）則以220萬位列11，但相信頭髮其實不少的普京，應該對於跌出10大感到慶幸。

威廉王子是否全球最性感秃頭男人，自然是人人看法不同，但當大家知道調查是由一間主業為植髮的英國整容中心贊助，應該心裡有數。

責任編輯：李俊儀