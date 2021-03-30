  • 27°C
香港時間 : 2021330日 (二) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】威廉王子竟是最性感秃頭男？

環球社會熱點 12:14 2021/03/30

分享：

英國王室男性的頭髮數量，一直是外界關心的焦點，威廉王子兒子喬治王子出世時，威廉曾笑言感恩兒子髮量比自己多。最近威廉更多一個稱號，獲網民選為「最性感秃頭男人」。據報，威廉擊敗的對手包括前世界重量級拳王泰臣、俄羅斯總統普京等。

凱特推出百照相集 展現抗疫一年的英國 【下一頁】

這個「最性感光頭男人」（sexiest bald man）的評估，來自一個整形外科醫生組織的調查。

他們發現現年38歲的威廉王子（Prince William），在Google搜索內的博客、報告及網頁中，一共被稱讚性感1,760萬次，遠勝其他對手。

現年54歲的泰臣（Mike Tyson）以880萬個「性感」（sexy）、「火熱」（hot）或「具吸引力」（attractive）的相關提及詞彙，位列第2。

季軍則由《狂野時速》系列電影男星積遜史達頓（Jason Statham），以740萬次奪得。美國職業籃球賽（NBA）傳奇人物米高佐敦（Michael Jordan）以530萬次位列第4。

是次性感光頭男士排名

    點擊圖片放大
    +9
    +8

名單還有不少熟悉人物，如《X戰警》系列電影標誌性角色X教授扮演者柏德烈史釗活 （Patrick Stewart），亦有110萬次。

俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）則以220萬位列11，但相信頭髮其實不少的普京，應該對於跌出10大感到慶幸。

威廉王子是否全球最性感秃頭男人，自然是人人看法不同，但當大家知道調查是由一間主業為植髮的英國整容中心贊助，應該心裡有數。

責任編輯：李俊儀

相關文章

英國放寬戶外聚會限制 繼續如期解封
2021/03/29
英國放寬戶外聚會限制 繼續如期解封
美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯
2021/03/29
美墨邊境非法移民急增 眾議員：因美國做錯
澳洲布里斯班現4宗新冠肺炎本土個案 宣布封城3日
2021/03/29
澳洲布里斯班現4宗新冠肺炎本土個案 宣布封城3日
友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
2021/03/29
友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
慈善團體唔敢講收過梅根善款 怕影響聲譽
今日
慈善團體唔敢講收過梅根善款 怕影響聲譽
皇室 人物 NBA Google 普京 威廉王子 俄羅斯 英國 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
友人誤傳投訴錄音 梅根聽完即反面
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間17:00）
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
日本據報推出電子疫苗護照 重開海外旅遊
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種