【自動駕駛】滴滴自動駕駛據報尋求融資最多39億元 估值達468億元

▲ 外媒最新報道，滴滴為其自動駕駛業務尋求融資最多5億美元，估值達60億美元。

彭博社報道，中國網約車巨頭滴滴出行為旗下自動駕駛子公司籌集新資金，希望在今年進行IPO之前大力推動核心業務之外的成長。知情人士表示，滴滴自動駕駛計劃籌集至多5億美元（約39億港元），公司估值約為60億美元（約468億港元）。籌集的資金將用於加速自動駕駛汽車的大規模生產，並投資於人工智能晶片等技術。因計劃仍處於早期階段，依然可能有變動。滴滴不予置評。

報道指，滴滴計劃在今年上市前加快在自動駕駛等具戰略重要性領域的增長。滴滴最快可能會於下季上市，目標估值為620億美元（約4836億港元）。因應疫情後復甦，滴滴核心的共享出行業務日均訂單、收入均創新高，因此將原定於今年底的上市計劃提前。

而滴滴的自動駕駛業務上月剛剛完成3億美元的融資。滴滴早於2016年已投入自動駕駛研發測試，並於2019年分拆該部門，公司目標在2030年營運超過100萬輛自動駕駛計程車。

滴滴出行再傳上市 內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元【下一頁】

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編輯：陳健婷