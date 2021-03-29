Facebook及Google建兩條新海底電纜 連接東南亞和美國

Facebook表示計劃與Google和地區電信公司合作，建立兩條新的海底電纜來連接新加坡、印尼和北美，以提高這些地區之間的互聯網通訊能力。

德國服務行業工會呼籲罷工 為亞馬遜工人爭取4.5％加薪：【下一頁】

Faebook網路投資副總裁Kevin Salvadori兩條電纜將被命名為Echo和Bifrost，將穿越越爪哇海，使跨太平洋的海底整體互聯網通訊能力提高約7成。他拒絕透露投資規模，但表示對Facebook在東南亞地區來說是一筆非常重大的投資。

港鐵6月27日起減價1.7% 4月1日至6月26日維持優惠措施 節省約5%實際車費：【下一頁】

Salvadori稱，這條電纜將是第一條直接將北美與印尼一些主要地區直接相連的電纜，並將增加中部和東部省份的網絡通訊能力。

海底電纜 Echo將與Alphabet的Google和印尼電信公司XL Axiata合作興建，預計於2023年完工。而Bifrost則將與印尼大型電電信公司Telkom的子公司Telin和新加坡企業集團Keppel合作興建，將於2024年完成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗