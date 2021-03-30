【本地之選】復活節入愉景灣用AR獵蛋 票價120包五樣嘢

愉景灣繽紛復活節 2021 推出一連串活動，亦新進駐多間精緻小店與特式餐廳，吸引家庭、情侶來享受悠閒假期，活動套票連船票只需＄120港元。

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愉景灣將於 4 月 2 日至 4 日舉辦「愉景灣繽紛復活節 2021」，更特別推出「愉景灣復活節FUN PACK」套票。

詳情如下：

發售日期： 3 月 10 日起

售價： 港幣 120 元 (先到先得，名額有限，售完即止)

網上登記平台： Klook 客路 (https://www.klook.com)

FUN PACK 禮品包括：

1. 參加「AR 獵蛋奇兵」手機遊戲乙次 (參加者需自備智能手提電話)

2. 愉景灣購物禮券(價值港幣 50 元，受條款及細則約束)

3. 愉景灣餐飲禮券(價值港幣 50 元， 受條款及細則約束)

4. 中環至愉景灣渡輪船票乙張(價值港幣 46 元，受條款及細則約束)

5. 復活節大禮包乙份

市民若是經香港愉景灣酒店預訂「復活節住宿套票」，就能保證獲贈「愉景灣復活節 Fun Pack」乙套，並參加「AR 獵蛋奇兵」乙次。

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參與AR獵蛋奇兵的話，有機會獲得價值連城的獎品，如上至總值＄4000港元的香港愉景灣酒店山景房乙晚連 Cafe bord de Mer & Lounge 自助早餐 (2位成人及 1 位小童)，下至＄1000港元的Now TV 精美福袋。

只想在愉景灣悠哉悠哉的度假的話，可以在愉景廣場中閒逛尋寶。廣場新駐不少精緻特式小店和新餐廳，各國菜色應有盡有，例如有精緻墨西哥佳餚，經典的法國菜或是經典西班牙海鮮及傳統菜式等。

家庭遊的市民可以看看廣場新駐的兒童服裝品牌和來自歐洲的益智玩具店、精緻家品店等；情侶更可以到心鎖長廊打咭，更可自備愛情鎖留下名字作紀念，或是慢步到中央公園，享受香港難得一見的美景。

懶於計畫行程的市民可以參考愉景灣一天遊的路線，感受外國的慢活生活步伐。

活動詳情：

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責任編輯：張瑋婷