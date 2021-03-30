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慈善團體唔敢講收過梅根善款 怕影響聲譽

環球社會熱點 09:00 2021/03/30

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英國一個慈善組織曾於去年獲梅根捐款，但憂慮影響聲譽而決定隱瞞梅根曾捐款的事。

英國哈里王子與夫人梅根的專訪播出後，哈里梅根成為輿論焦點。英國一個慈善組織曾於去年獲梅根捐款，但憂慮有人會因不喜歡梅根而同時厭惡她捐款的組織，決定隱瞞梅根曾捐款的事。

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英國《鏡報》報道，梅根（Meghan Markle）於去年8月，曾向打擊種族主義及貧窮的英國慈善團體Himmah捐款1萬英鎊（約10.7萬港元）。

但Himmah總監穆罕默德（Sajid Mohammad）形容，最初收到梅根的捐款電郵時曾以為只是騙局，但在確認收到捐款後忍不住哭。穆罕默德更形容梅根善良、慷慨和親切，他與志願者等人都被梅根打動。

但他指Himmah憂慮有人因為不喜歡梅根而同時討厭她支持的團體，會為團體帶來聲譽問題，當時不敢公開透露曾獲梅根捐款。

但穆罕默德指出哈里梅根接受奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪播出後，Himmah意識到作為一個打擊貧窮與種族主義的慈善團體，他們需要表現出團結的一面。

有非裔血統的梅根於訪問中透露，王室於其兒子阿奇（Archie）出生前已對阿奇的膚色十分憂慮。梅根指有王室成員談論他出生時膚色將會有多深，並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

責任編輯：鄭錦玲

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