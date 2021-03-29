【每日焦點】蘋果擬推「Explorer」版Apple Watch　本年2月三星全球手機銷量超越蘋果

▲ 蘋果（Apple）正打算推出一款「Explorer」版本智能手錶。另外，三星在本年2月份全球手機銷量超越蘋果，成功奪回智能手機市場寶座。

智能手錶產品愈來愈受到消費者歡迎，近年蘋果（Apple）推出的Apple Watch在可穿戴式產品市場上處於領先位置。有外媒消息透露，Apple正打算推出一款「Explorer」版本智能手錶，其產品設計將會更加堅固，並適合用家進行游泳及衝浪等運動時配戴。

【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本 專為極限運動愛好者而設

手機市場競爭激烈，各大手機廠商紛紛出招搶佔市場份額。三星（Samsung）於本年1月份，提前推出Galaxy S21旗艦系列手機，其產品銷售增長強勁，更在本年2月份超越蘋果（Apple），成功奪回智能手機市場寶座。據市場調查公司Strategy Analytics數據顯示，三星在本年2月份全球市佔率達23.1%，共售出2400萬部手機。

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責任編輯：李寶如