【新股IPO】快狗打車傳計劃今年第三季來港上市　早年與GoGoVan合併

消息指，58到家旗下的短途貨運平台--快狗打車，計劃今年第三季來港上市，目前正與匯豐及中金等投行溝通上市事宜；惟有關上市計劃及時間表仍有可能出現變化。

港人或者對快狗打車不是太熟悉，但如果講GoGoVan大概應該很多人都知道。

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其實早於2017年，GoGoVan與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併。58速運於2014年營運，為北京一家生活服務及分類信息網站「58同城」的旗下品牌。當時根據GOGOVAN的中文名稱取名為「快狗」公司，投資者包括阿里（09988)旗下菜鳥、中俄基金、弘潤資本及前海母基金等。

不過對於上市一事，GOGOX表示對相關報道內容一律不予回應。消息又指，目前正進行上市前融資，集資約1億美元（約7.75億元）。

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此外，有消息指58速運今年的收入目標約1.8億美元（約13.9億港元），目前最新的估值約15億美元（約116億港元）。按照目前的估值，若58速運發售10%的股份，則可能籌資約1.5億美元。

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記者：張以正