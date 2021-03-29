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【綠色交通】新能源運輸基金批出第31批申請　助本地發展綠色創新運輸技術

商業 19:01 2021/03/29

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新能源運輸基金（基金）批出第31批試驗綠色創新運輸技術的申請。

環境保護署（環保署）今日（3月29日）公布，新能源運輸基金（基金）批出第31批試驗綠色創新運輸技術的申請。新獲批的16宗申請，將試驗17輛電動輕型貨車、兩輛電動中型貨車（拖頭）及1輛雙層電動巴士，共涉及資助金額約1,330萬元。

基金連同新獲批的申請，合共批出210個試驗項目，涉及資助金額總共約1.66億元。開展的試驗項目共有141個，當中的108個已完成試驗。環保署會將完成的試驗報告，上載到基金網頁。

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應用多種商用運輸工具　資助上限為1,200萬
事實上，基金成立於2011年3月，以資助試驗及推動更廣泛使用綠色創新運輸技術，於多種商用運輸工具。從事運輸營運的申請人、慈善或非牟利機構，可申請資助試驗多種不同的綠色創新技術產品，每宗申請最多可獲1,000萬元資助。而每位申請人的資助總額上限為1,200萬元。

基金接受申請的對象，包括運輸營運人士和為其服務對象，提供運輸服務的慈善／非牟利機構。資助的技術分別為：
1. 新能源車輛或船隻、把現有的傳統車輛或船隻改裝為新能源車輛或船隻。
2. 與車輛或船隻相關的後處理減排裝置或節省燃料裝置。

責任編輯：馬意文

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