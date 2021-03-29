【支援本地初創】華懋集團夥科技園成立新加速器計劃　每年培訓10間本地初創

▲ 華懋集團夥香港科技園公司，宣布成立新加速器計劃，計劃每年培訓10間本地初創。

新冠肺炎疫情下，企業加速採用科技產品及服務。為培育本地有潛力的初創，華懋集團夥香港科技園公司，宣布成立新加速器計劃，計劃每年培訓10間本地初創，幫助他們將產品打入大眾市場。

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華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，將會以成為房地產科技先行者為目標，積極推動本地及大灣區創科發展。該集團宣布與科學園合作推出CCG Accel及Inno Place計劃。CCG Accel計劃分為3期，每期將為10間本地初創進行企業培訓。另外，Inno Place計劃會開放集團旗下酒店、零售等物業，並主動邀請初創企業合作，進行產品先導測試。

科技園策略夥伴總監莫偉軒指出，甄選過程中會分為3個不同主題，而每個主題需求也有所不同。對於初創的入選要求，將視乎該公司所採用的科技含量有多高，以及產品應用的商業化程度。

蔡宏興表示，不少初創面臨難與大型企業合作的痛點，希望透過是次新加速器計劃，日後可應用更多初創的產品及方案。Zeek行政總裁趙家祺表示，早前公司與華懋集團合作，為旗下酒店、會議中心等提供眾包服務、一站式軟件即服務（SaaS）等物流解決方案。

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另外，倍靈科技行政總裁梁立慧表示，華懋集團旗下酒店正採用旗下的可穿戴式裝置「倍靈指環」。當入住客戶佩戴「倍靈指環」檢測到異常時，智能監測系統會自動發出警報，讓酒店人員能夠即時跟進，有助監測新冠肺炎患者。

記者：李寶如