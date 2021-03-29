【薪酬調查】政府最新統計 去年第4季港人平均薪金升1.8％　8大行業平均月薪一覽

政府統計署周一（29日）公布，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2020年12月的平均工資率較2019年同期上升1%。薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，去年第4季的就業人士名義平均薪金指數，較去年同期上升1.8%。

在去年12月，約50%公司的平均工資率較2019年同期上升，46%公司的平均工資率下跌，其餘4%公司的平均工資率相若。

8大行業去年第4季平均月薪：

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扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，去年12月的實質平均工資率較上年同期上升1.7%。至於扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，去年第四季的就業人士實質平均薪金上升2.1%。

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名義工資指數方面，去年12月除運輸業錄得1.5%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由0.4%至2.7%不等。

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政府發言人表示，整體工資在2020年12月以名義計算的上升速度，與2020年9月錄得的相同，並為近11年低位。扣除通脹後，整體工資的實質升幅較大，這是由於反映了政府一次性紓困措施影響的整體甲類消費物價指數在當月下跌。

工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅及補薪的時間所影響，而出現較大變動。

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記者：李兆明