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德國服務行業工會呼籲罷工 為亞馬遜工人爭取4.5％加薪

環球政經 18:26 2021/03/29

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德國服務行業工會（Ver.di）呼籲德國六個亞馬遜站點的工人從周日晚起罷工四天，試圖迫使美國電子商務集團認可集體談判協議，而這次工會亦要求零售和郵購行業的工人加薪4.5％。

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德國服務行業工會指出，在萊茵貝格（Rheinberg）、維爾恩（Werne）、科布倫茲（Koblenz）、萊比錫（Leipzig ）以及巴特黑斯費爾德（Bad Hersfeld）兩個站點的罷工行動，標誌著零售和郵購業談判的「非正式開始」，而談判將在未來幾週內開始。

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德國是僅次於美國的亞馬遜最大市場，自2013年以來，德國經常舉行工會罷工，以爭取更高的薪金以及和物流工人的福利待遇。

 

亞馬遜指其提供了優厚的薪酬和福利，更表示在過去的罷工呼籲中，超過90％的物流中心員工繼續正常工作。

 

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責任編輯：梁翠麗

罷工 德國 財務自由

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