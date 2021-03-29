【大行點睇】 麥格理料盈利增長即將見頂 降農夫山泉評級至跑輸大市

麥格理發表研究報告指，農夫山泉（09633）去年收入按年跌4.8%，較市場預期差，但純利則升6.6%，較市場預期佳。農夫山泉今日跌3%，收報38.8元，成交4.9億元。

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該行表示，欣賞集團管理層致力鞏固行業領導地位及持續推出新產品，但相對其盈利展望，集團明年預測市盈率高達48倍仍偏高。該行料其盈利增長在低基數下將於今年上半年見頂，並將面對原材料成本上漲壓力。因此將其投資評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」，目標價由27元升至29.8元，相當於明年預測市盈率36倍。

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報告引述管理層稱，指引今年收入增長15%至20%，較市場預期的24%低；長期增長料約中雙位數水平。另外，在加大推廣投資力度下，預計其經營利潤率於上半年見頂，明年起逐步走低。該行上調其今明兩年盈測14%及11%，以反映預測期內其他開支及一次性損失不會發生。

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