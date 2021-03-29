【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林

樓宇發展開始着重外觀，不少人買樓都會考慮一下大廈外表，太舊或風格不合心水的就不會買，而近期流行的就是玻璃外牆。近日有網民於網上討論區發文，詢問有沒有年輕家庭的人買玻璃外牆的樓宇。

樓主經歷：

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不少人同意玻璃外牆能看到很多美麗的風景，如果是大單邊開揚景就十分完美。可惜香港是石屎森林，若是內園景樓對樓，就天天要和鄰居大眼瞪小眼，又或是要長期拉上窗簾，浪費了玻璃外牆。

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香港人出名現實，不少網民考慮現實因素，直呼不了。他們覺得石屎牆比玻璃牆更安全，遇上台風也不怕強風吹破玻璃；而且玻璃內牆需要經常清潔，十分麻煩，外牆就要大廈管理處叫人來打理，所需費用也不少！另外，玻璃牆夏天不隔熱，只怕空調費直線上升。

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責任編輯：張瑋婷