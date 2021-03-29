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港鐵6月27日起減價1.7% 4月1日至6月26日維持優惠措施 節省約5%實際車費

環球政經 18:24 2021/03/29

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港鐵表示，按照票價調整機制，將把票價下調1.7%，並於6月27日起正式生效，為引入可加可減機制以來首次減價。除票價調整外，港鐵指，因應疫情對經濟帶來的影響，將落實不同措施令使用八達通及車票二維碼的港鐵乘客，由4月1日至6月26日,維持節省約5%的實際車費，優惠適用於使用八達通及車票二維碼的所有港鐵乘客。不過，現有八達通八折優惠將於月底屆滿，意味港鐵乘車優惠變少。

【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤：【下一頁

此外，「港鐵都會票」、「全月通加強版」　及「屯門－南昌全日通」的售價由7月起下調，六五折「早晨折扣優惠」將延續1年至明年5月31日。

【低水筍盤】港島區仲有平過「5球」私樓 細價上車盤458萬元沽出 行去港鐵站都係10分鐘：【下一頁

港鐵公司商務總監楊美珍表示從2019年1月起，八達通票價就沒有實際上調過，本年度票價調整機制方程式得出的減價結果，亦顯示機制客觀及具透明度，並反映了香港整體經濟現況，望疫情緩和後，香港經濟可以重回正軌。

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責任編輯:翁嘉陽

車票 疫情 八達通 港鐵

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