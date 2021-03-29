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【ET講股通】梁耀康：斬倉潮震散科技股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:02 2021/03/29

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港股全日反覆上落，恒指收市升1點，報28338點，大市總成交1,903億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美國上市中概股上周五遭斬倉，本港科技股是日受壓，惟恒指表現相對硬淨，續守28300點。

美國道指上周五持續保持強勢，納指連彈兩日，表現不俗，惟多隻中概股遭拋售，主要涉及百度、騰訊音樂、唯品會、跟誰學、愛奇藝等。本港上市中概股偏軟，百度 （09888） 跌5%，新上市的嗶哩嗶哩 （09626） 亦要跌1%。且看今晚中概股能否回穩。

美中概股遭斬倉  不排除壞消息出盡

部分大行亦指，因上述對冲基金斬倉而受重創，包括野村料虧損20億美元。不過，上述中概股基本因素未受影響，低位已獲一定承接，短綫不排除壞消息出盡。展望港股後市，相信需待業績期及復活節長期假後，科技股才有望回穩，暫毋須心急撈貨。

業績遜預期的美團 （03690） ，遭大行下調目標價，股價跌7.2%，收報280.4元，下一級支持看258.2元。

內銀物管煤炭燃氣板塊  短綫可留意

傳統經濟股表現較強，放榜業績對辦，加上受惠債息上升的內銀股，表現不俗。此外，內房、物管股表現亦較佳。

內地煤炭價格上調，神華 （01088） 大升10.3%至16元。煤炭股短期有留意價值，惟不宜緊盯過去業績，應留意煤炭價格。

燃氣股亦可留意，華潤燃氣 （01193） 升7.9%至46.35元，行業似重現增長動力。

恒指短綫支持續看28300點，若失守28000關、以至27500點，則形勢恐轉差。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中石化、上石化、大悅城、小米、紫金礦業、微盟、中交建︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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