澳洲布里斯班現4宗新冠肺炎本土個案 宣布封城3日

澳洲已經近一個月沒有新冠肺炎新增個案，直至上周六（27日）出現首宗本地感染個案。澳洲當局周一（29日）宣布，錄得4宗本地感染新冠肺炎個案，大布里斯班地區將於周一傍晚開始分封城3日。布里斯班民眾如無必要理由，將不得外出，澳洲亦將大布里斯班列為新冠肺炎傳播熱點。

澳洲昆士蘭州周一宣布，錄得10宗新增個案，當中4宗是本地個案。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，4個本地個案中，2宗與上周四（25日）斯塔福德區（Stafford）26歲男子感染英國變種新冠病毒個案有關。其餘兩宗則源頭不明。

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昆士蘭州長帕拉什丘克（Annastacia Palaszczuk）宣布，大布里斯班於周一傍晚5時起，封城3日，民眾在戶外時需強制性佩戴口罩。

帕拉什丘克透露，其中一宗源頭不明個案，感染者是雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandra Hospital）的護士。她指情況顯示或會有更多本地傳播情況出現，當局憂慮這些感染者在社區走動情況。

大布里斯班區的學校周二（30日）起將會停課，居民只能因4個必要理由外出，包括購買食品及生活必需品、做運動、工作及接受醫療治療。家居聚會人數最多30人。帕拉什丘克表示明白封城3日會帶來不便，但希望民眾配合，之後會檢討情況。

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政府亦宣布大布里斯班區為新冠肺炎傳播熱點，周一下午4時生效。將禁止來自大布里斯班區的旅客進入南澳。雖從大布里斯班區返回的南澳居民，以及必要工作人員獲得豁免，但居民需要接受檢疫並隔離14天。

雷吉克利安表示，新南威爾斯州目前暫不會封鎖昆士蘭州邊境，但建議民眾若先前計劃復活節假期內到訪昆士蘭州，就改變行程。西澳已於上周六宣布從昆士蘭州抵達西澳人士，不論檢測結果一律隔離14日。

責任編輯：李俊儀